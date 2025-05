Sara libera al Teatro Tor Bella Monaca il 3 maggio

Sara libera è un monologo musicale sulla giustizia e contro la violenzaL'articolo Sara libera al Teatro Tor Bella Monaca il 3 maggio proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Sara libera al Teatro Tor Bella Monaca il 3 maggio Siamo davvero noi la causa di ciò che ci accade?è un monologo musicale sulla giustizia e contro la violenzaL'articoloalToril 3proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alice da grande al Teatro di Tor Bella Monaca - Alice da grande è uno spettacolo onirico, che racconta il viaggio della protagonista alla ricerca della creatività perduta. È una surreale e graffiante critica dell’alienazione da contemporaneità, che racconta in chiave surreale gli scontri con il difficile e ormai precario mondo del lavoro, il bisogno di ricerca e di autenticità nella propria vita L'articolo Alice da grande al Teatro di Tor Bella Monaca proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

"Fiori d'acciaio" al Teatro Tor Bella Monaca - Mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, alle 21, al Teatro Tor Bella Monaca va in scena "Fiori d'acciaio", una commedia divertente e delicata che ha fatto la storia del cinema. Di Robert Harling, adattamento di Michela Andreozzi con Francesco Bellomo e con Anna Galiena, Martina Colombari, Gabriella... 🔗romatoday.it

Il Manchester United dice addio ‘Teatro dei Sogni’, l’Old Trafford sarà demolito - L’Old Trafford spegnerà presto i riflettori per riaccendersi di nuova luce. Il ‘Theatre of Dreams’, palcoscenico calcistico di mille battaglie e mille storie, cederà il posto ad un ‘gigante’ che, sulle ceneri del luogo più iconico del calcio europeo e mondiale, è pronto in tutta la sua magnificenza ad ad abbracciare di passione tutti i tifosi innamorati del pallone. Pur tradendo un velo di malinconia, il Manchester United ha svelato oggi i piani per costruire il ‘più grande’ stadio di calcio del mondo, un’arena avveniristica da 100. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Sara Libera, al Teatro Tor Bella Monaca; SARA LIBERA – TiC; Tor Bella Monaca; “Ero” di César Brie: viaggio senza tempo tra ricordi ed eroismo quotidiano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, al Teatro Tor Bella Monaca ecco "Alice da Grande": musica e arti visive del celebre racconto di Lewis Carroll - Quel romanzo di Lewis Carroll ha fatto sognare un po’ tutti. In tanti hanno sognato di cadere nella tana di un coniglio e visitare quel Meraviglioso mondo di Alice. A Roma, al Teatro Tor ... 🔗msn.com