Sappiamo chi è Garlasco svelato il nome del terzo uomo | la sua testimonianza cambia tutto

Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli sorprendenti. Un nome emerge dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?": Antonio, un ex vigile del fuoco ora in pensione. La sua identità è stata comunicata ai carabinieri, che hanno informato la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, provocando in lei uno stato di forte agitazione: «Non capisco cosa c'entri», ha esclamato, confusa e scossa.Un Legame del Passato RiemergeIl rapporto tra Antonio e Daniela Ferrari risale a molti anni fa, durante un corso di sicurezza presso la casa di riposo in cui lavorava la donna. Quello che sembrava un incontro occasionale si è limitato a brevi contatti telefonici per gli auguri di Natale e Pasqua. Nonostante questo, il legame con Andrea Sempio sembra inesistente, come affermato dall'avvocata di famiglia Angela Taccia, dichiarando che Sempio non ha mai incontrato quell'uomo.

