Sappiamo chi è Garlasco svelato il nome del terzo uomo che ha fatto crollare la madre di Andrea Sempio in caserma

Dopo anni di silenzio e ombre, il caso dell'omicidio di Garlasco si arricchisce di un nuovo e inatteso tassello: un nome, quello di Antonio, un ex vigile del fuoco oggi in pensione. La sua identità è stata svelata dalla trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha ricostruito le circostanze in cui quest'uomo è tornato a far parlare di sé, nonostante un passato apparentemente estraneo alle indagini. I carabinieri hanno riferito la novità lunedì 28 maggio alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, che, scossa dalla notizia, ha avuto un attacco di panico. «Non capisco cosa c'entri», avrebbe detto la donna ai militari, visibilmente confusa. Il legame tra Antonio e Daniela Ferrari, come rivelato dalla trasmissione di Federica Sciarelli, risale a un corso di sicurezza tenutosi decenni fa presso la casa di riposo dove lavorava la donna.

