santuario delle budrie si è parlato di speranza per il futuro del mondo

speranza cristiana: tutti i volti portano scritto più in là': è il titolo dell'incontro che si è tenuto domenica scorsa nell'auditorium 'Santa Clelia Barbieri' nel Santuario de Le Budrie di Persiceto. Sono intervenuti monsignor Gabriele Cavina, parroco de Le Budrie e provicario della diocesi; don Ugo Borghello, docente dello Studiorum della Prelatura dell'Opus Dei, giornalista e scrittore; Tiziana Cannone, presidente dell'Avsg (Associazione volontari San Giacomo del Martignone) e Lucia Gazzotti Durighetto, dell'associazione Amici del diacono don Mauro Fornasari. Il dibattito è stato moderato dallo scrittore Riccardo Medici. "È stato – dicono gli organizzatori – un momento di confronto, documentazione e interpretazione del nostro tempo da parte di 'protagonisti' della vita quotidiana.

