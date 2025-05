Santa Marta la casa dei cardinali durante il Conclave E in due voteranno da remoto | ecco come

cardinali “infirmarii” raccoglieranno la loro scheda. Nel residence si svolgono le ultime trattative, come quelle rivelate da Bergoglio sul 2013 🔗 Repubblica.it - Santa Marta, la casa dei cardinali durante il Conclave. E in due voteranno da remoto: ecco come Tra i 133 elettori due potrebbero essere così malati da dover rimanere nella loro stanza per votare, tre“infirmarii” raccoglieranno la loro scheda. Nel residence si svolgono le ultime trattative,quelle rivelate da Bergoglio sul 2013 🔗 Repubblica.it

Su questo argomento da altre fonti

Casa Santa Marta: ecco come vivono i cardinali durante il Conclave - La Domus Sanctae Martha ospita i cardinali elettori in un ambiente sobrio ma funzionale. Ecco come sono organizzate le stanze e le regole di clausura 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco, il giallo dei 5 minuti tra l’annuncio della diretta da Casa Santa Marta e la notizia della morte: cosa è successo - Roma, 21 aprile 2025 – C’è un piccolo particolare che non torna nella sequenza di notizie sulla morte di papa Francesco. L’annuncio del “ritorno di Bergoglio alla casa del Padre”, dato dal cardinale Kevin Farrell e battuto dalle agenzie di stampa di tutto il mondo alle 9,57 in punto, è stato preceduto da un’altra notizia di tutt’altro tenore, quella diffusa dalla sala stampa vaticana e ripresa dai media, che comunicava l’imminente avvio di una trasmissione in diretta dalla Cappella di Casa Santa Marta. 🔗quotidiano.net

Traslazione del Papa: dalla Casa Santa Marta alla Basilica attraverso Piazza San Pietro - Il Papa viene traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari. Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell'occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Le campane suonano a morto a Piazza San Pietro e l'antifona dal Salmo 22, cantata in latino, accompagna la processione, nel rito della traslazione della salma del Papa, da Casa Santa Marta alla Piazza. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Santa Marta, la casa dei cardinali durante il Conclave. E in due voteranno da remoto: ecco come; Casa Santa Marta: ecco come vivono i cardinali durante il Conclave; “Il cardinale credeva che Casa Santa Marta fosse gratis e ha svuotato il minibar dei liquori; Cardinale svuota il frigobar a Santa Marta: «Pensava fosse tutto gratis, ha invitato in stanza i colleghi e ha. 🔗Ne parlano su altre fonti

Santa Marta, la casa dei cardinali durante il Conclave. E in due voteranno da remoto: ecco come - Tra i 133 elettori due potrebbero essere così malati da dover rimanere nella loro stanza per votare, tre cardinali “infirmarii” raccoglieranno la loro scheda. 🔗repubblica.it

Casa Santa Marta: ecco come vivono i cardinali durante il Conclave - Nel cuore della Città del Vaticano, la Domus Sanctae Marthae – conosciuta anche come Casa Santa Marta – è la residenza che accoglie i cardinali durante il Conclave. Costruita per offrire un alloggio d ... 🔗msn.com

Santa Marta e le stanze dei cardinali: al conclave i conti non tornano - ROMA – Mancano camere per i cardinali, in vista del conclave più affollato di sempre? “Sarà una grande occasione per fare comunità” rispondono in Santa Sede, con un battuta, alla domanda di un giornal ... 🔗dire.it