Sanità in carcere Antigone controreplica all’Asl | Carenze oggettive e verificate

Antigone nel carcere di Lecce, in particolare in ambito sanitario, è arrivata nell’arco di un giorno la controreplica alla nota con la quale l’Asl ha risposto alla precedente comunicazione, in buona sostanza rivendicando l’impegno. 🔗 Lecceprima.it - Sanità in carcere, Antigone controreplica all’Asl: “Carenze oggettive e verificate” LECCE – Sulla questione delle criticità rilevate dall’associazioneneldi Lecce, in particolare in ambito sanitario, è arrivata nell’arco di un giorno laalla nota con la quale l’Asl ha risposto alla precedente comunicazione, in buona sostanza rivendicando l’impegno. 🔗 Lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Torture in carcere a San Gimignano: pene confermate per 10 agenti. Antigone: “Vittoria per le istituzioni” - Una sentenza sulle torture in carcere che segna una svolta, proprio mentre il reato introdotto nel 2007 sembra vacillare. La Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per 15 agenti penitenziari nei due processi di secondo grado per il pestaggio di un detenuto durante il trasferimento in cella, nel carcere di San Gimignano (Siena) nel 2018: tortura, falso e minaccia aggravata i reati contestati a vario titolo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Carcere, la Asl risponde ad Antigone: “Impegno costante e dati non riscontrati nei fatti” - LECCE – Non si è fatta attendere la reazione della Asl di Lecce in merito al racconto di alcuni detenuti, divulgato da Antigone Puglia, sulla situazione sanitaria “drammatica” vissuta del carcere di “Borgo San Nicola”. L’azienda ha risposto punto per punto, rivendicando l’impegno profuso e... 🔗lecceprima.it

Carcere, solo 8 medici per 1.300 detenuti. Antigone: “Situazione drammatica” - LECCE - Sono otto medici per quasi 1.300 detenuti: è questo il dato che fotografa, con crudezza, la realtà sanitaria all’interno della casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, come denuncia Antigone Puglia dopo gli ultimi accessi effettuati nella struttura. Una situazione che, secondo... 🔗lecceprima.it

Su questo argomento da altre fonti

Sanità in carcere, Antigone controreplica all’Asl: “Carenze oggettive e verificate”; ASL Lecce replica ad Antigone su assistenza sanitaria carcere di Lecce; Carcere, la Asl risponde ad Antigone: “Impegno costante e dati non riscontrati nei fatti”. 🔗Ne parlano su altre fonti