Sanità abruzzese al collasso buco da oltre 200 milioni e servizi allo sbando | l' attacco del Movimento 5 Stelle

Sanità abruzzese è in caduta libera”. È l’allarme lanciato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, e dalla consigliera regionale M5s Erika Alessandrini, che puntano il dito contro la Giunta Marsilio per quello che definiscono. 🔗 Chietitoday.it - "Sanità abruzzese al collasso, buco da oltre 200 milioni e servizi allo sbando": l'attacco del Movimento 5 Stelle “Altro che rassicurazioni: laè in caduta libera”. È l’allarme lanciato dal capogruppo delin Consiglio regionale, Francesco Taglieri, e dalla consigliera regionale M5s Erika Alessandrini, che puntano il dito contro la Giunta Marsilio per quello che definiscono. 🔗 Chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanità al collasso e raddoppio delle tasse: il silenzio imbarazzante della destra abruzzese - L'Aquila - Silenzio. Assordante silenzio. Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, presidente del Comitato ristretto dei sindaci della provincia, presidente di Anci Abruzzo nonché responsabile nazionale Enti locali di Fratelli d’Italia, sui suoi social negli ultimi giorni ha trovato il tempo di festeggiare il compleanno dell’Italia, celebrare la finta unità della destra verso le elezioni comunali di Sulmona, citare Vecchioni ai cento giorni dalla maturità di diplomande e diplomandi; non ha trovato il modo, però, di commentare il report del Ministero della Sanità, che certifica come l’Abruzzo ... 🔗abruzzo24ore.tv

Sanità abruzzese in crisi: tasse raddoppiate e servizi al collasso - L'Aquila - Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci denuncia la gestione fallimentare della sanità in Abruzzo, evidenziando un debito sanitario di quasi 200 milioni di euro e l'imminente aumento dell'addizionale regionale Irpef, che potrebbe gravare fino a 100 euro al mese sul ceto medio, penalizzando ulteriormente i cittadini già colpiti da servizi sanitari inefficaci e liste d'attesa interminabili. 🔗abruzzo24ore.tv

Sanità abruzzese in crisi: tasse alle stelle per coprire il buco di bilancio - L'Aquila - La Regione Abruzzo pianifica un aumento dell'addizionale IRPEF al massimo consentito per coprire il deficit sanitario, scatenando polemiche tra cittadini e opposizione politica. La Regione Abruzzo sta valutando un incremento dell'addizionale IRPEF al 3,33%, il massimo consentito dalla legge, per colmare un deficit sanitario che oscilla tra 57 e 61 milioni di euro. Questa misura potrebbe gravare significativamente sui contribuenti, con aumenti che variano da 60 a 1. 🔗abruzzo24ore.tv

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanità abruzzese al collasso, buco da oltre 200 milioni e servizi allo sbando: l'attacco del Movimento 5 Stelle; Sanità abruzzese al collasso: Taglieri e Alessandrini attaccano la Giunta Marsilio; Sanità, M5s: «In Abruzzo è tracollo, buco di oltre 200 milioni»; BUCO SANITA': M5S, PASSIVO DI OLTRE 200 MILIONI, SERVIZI ALLO SBANDO E POCA TRASPARENZA. 🔗Se ne parla anche su altri siti