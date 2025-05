Sandokan torna a parlare in aula | Ancora al 41 bis dopo 19 interrogatori da pentito

dopo 19 interrogatori resi, stia Ancora detenuto al 41bis. Francesco Schiavone Sandokan, capoclan dei Casalesi, torna a parlare. E lo fa in aula, nel corso del processo che lo vede imputato per il triplice omicidio di Luigi Cantiello, Nicola e Luigi Diana, in. 🔗 Casertanews.it - Sandokan torna a parlare in aula: "Ancora al 41 bis dopo 19 interrogatori da pentito" Non si capacita del motivo per cui,19resi, stiadetenuto al 41bis. Francesco Schiavone, capoclan dei Casalesi,. E lo fa in, nel corso del processo che lo vede imputato per il triplice omicidio di Luigi Cantiello, Nicola e Luigi Diana, in. 🔗 Casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

Thiago Motta torna a parlare della Juventus: “Non è stato un fallimento, ma sicuramente sono rimasto deluso” - Thiago Motta è tornato ad affrontare quanto sia successo nei 7 mesi alla Juventus. Da alcune scelte al rapporto con dirigenza e spogliatoio, passando per la critica a certi attacchi personali L'articolo Thiago Motta torna a parlare della Juventus: “Non è stato un fallimento, ma sicuramente sono rimasto deluso” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Grande Fratello, in Rai si torna a parlare dei comportamenti di Lorenzo Spolverato: "Inaccettabili" - Gianni Ippoliti, a Uno Mattino In Famiglia, su Raiuno è tornato a parlare di Lorenzo Spolverato e del Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Sequestro Mazzotti, il 16 aprile si torna in aula - Si terrà il 16 aprile davanti alla Corte d’Assise di Como la prossima udienza del processo per il sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti. Gli imputati sono Giuseppe Calabrò, Antonio Talia e Demetrio Latella. Nella prossima udienza dovrebbe rispondere alle domande Giuseppe Calabrò, l’unico che ha fatto sapere di volersi sottoporre all’esame in aula. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sandokan torna a parlare in aula: Ancora al 41 bis dopo 19 interrogatori da pentito; Francesco Schiavone boss dei Casalesi si è pentito: il Sandokan della camorra è in carcere da 26 anni; Maxi rissa in discoteca per il figlio di Sandokan, countdown per la sentenza; Camorra, Sandokan vuole tornare a collaborare con la giustizia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

SANDOKAN VUOLE PENTIRSI: “Fatemi collaborare con la giustizia”. Ma chi rischia davvero con le parole del boss? - Un ragionamento, già espresso l'estate scorsa, sul possibile percorso di collaborazione del fondatore del clan dei Casalesi ... 🔗casertace.net