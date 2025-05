San Siro il fronte del no Ken Loach è in campo | Scolvolgente demolirlo

Loach è molto di più, è uno dei registi inglesi più noti al mondo, un attivista che ha dedicato tutta la sua opera cinematografica alla descrizione delle condizioni di vita dei ceti popolari. Il regista 88enne, nel 2009, ha dedicato un suo film anche al football, "Il mio amico Eric", dedicato al fuoriclasse francese Cantona. Stavolta, però, Loach parla del calcio italiano. O meglio, del futuro dello stadio di San Siro.Rispondendo a una lettera inviatagli da Lucia Tozzi, studiosa di politiche urbane e autrice del saggio "L'invenzione di Milano", fortemente contraria alla demolizione del Meazza, Loach scrive: "Dear Lucia. Condivido il tuo orrore per la possibilità di perdere lo stadio di San Siro". E, subito dopo, inoltra un "messaggio di sostegno" alla causa di chi vuole difendere lo storico impianto ed è contrario al progetto di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio nell'area di San Siro demolendo quasi interamente la Scala del calcio: "È difficile credere che lo stadio di San Siro sia in pericolo.

Solet migliore in campo a San Siro, l'Inter di fronte a un bivio - Oumar Solet non poteva scegliere modo migliore per giustificare concretamente l`interesse che le grandi squadre iniziano a nutrire verso di...

Nuovo San Siro, il fronte del no: pronti i ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti da parte dell'Associazione Gruppo Verde - Il fronte del no alla costruzione del nuovo stadio a Milano San Siro è pronto a dare battaglia, con un`azione legale contro il Documento di...

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell'evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell'Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo.

