San Siro bando deserto per il Meazza | cosa succede ora

bando deserto per San Siro. Il termine per partecipare all'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo stadio Meazza è scaduto alle 23.59 di ieri sera e nessuna offerta è pervenuta. Il bando era stato pubblicato per verificare se vi fossero eventuali proposte. 🔗 Milanotoday.it - San Siro, bando deserto per il Meazza: cosa succede ora per San. Il termine per partecipare all'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo stadioè scaduto alle 23.59 di ieri sera e nessuna offerta è pervenuta. Ilera stato pubblicato per verificare se vi fossero eventuali proposte. 🔗 Milanotoday.it

