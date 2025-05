San Rossore dà lezioni di galoppo

Rossore, un responso che sembra spazzar via le ricorrenti polemiche sulla sua proverbiale bontà. 🔗 Lanazione.it - San Rossore dà lezioni di galoppo Un evento clamoroso si è verificato domenica scorsa nell’ippodromo romano delle Capannelle dov’era in programma la massima corsa di selezione per i cavalli di 3 anni sul miglio, il premio “Parioli” (le 2000 ghinee italiane). L’ordine d’arrivo ha dato questo responso. Premio “Parioli”, corsa con 14 partenti – compreso un tedesco –, ha visto ai primi tre posti i cavalli che avevano occupato i primi tre posti nel 135° premio “Pisa” del 6 aprile. E cioè: 1° Lao Tzu (nella foto), 2° Kabir, 3° Zenorione.Quel che interessa oggi sottolineare è che questo ordine d’arrivo nella “classica” romana, totalmente schiacciato su quello del premio “Pisa”, dimostra sia il valore di selezione della prova pisana nel quadro nazionale rispetto alle altre prove di selezione proposte dai due ippodromi metropolitani, sia la qualità della pista da corsa dell’ippodromo di San, un responso che sembra spazzar via le ricorrenti polemiche sulla sua proverbiale bontà. 🔗 Lanazione.it

