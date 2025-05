San Pietro si blinda per il Conclave | Il modello sicurezza sarà lo stesso dei funerali del papa

Le misure da mettere in campo ricalcheranno un modello ben preciso e che ha dimostrato di funzionare: quello del funerale di papa Francesco. Iniziano i preparativi per blindare San Pietro in vista della partenza del Conclave, il prossimo 7 maggio. Gli interventi saranno imponenti. 🔗 Romatoday.it - San Pietro si blinda per il Conclave: "Il modello sicurezza sarà lo stesso dei funerali del papa"

La traslazione della salma di Papa Francesco e l'omaggio dei fedeli a San Pietro: i funerali sabato, aspettando il conclave - Questa mattina, mercoledì 23 aprile, dalle ore 9, ha luogo la solenne traslazione della bara contenente le spoglie del defunto Romano Pontefice Francesco, dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto stabilito dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis... 🔗veronasera.it

I funerali di Francesco: in 200 mila a San Pietro. «Un Papa tra la gente e voce contro la guerra. Ora prega tu per noi» | Le "frecciate" ai leader mondiali, la rotta indicata al Conclave: l'omelia di Re - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro 🔗xml2.corriere.it

Ictus e crisi cardiaca le cause di morte del Papa. Per i funerali la data di sabato, Trump: «Ci sarò». Conclave dopo il 5 maggioLe ultime ore tra i fedeli in San Pietro, la crisi fatale al risveglio - Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile, a 88 anni. Aveva partecipato alle celebrazioni della Santa Pasqua a San Pietro 🔗xml2.corriere.it

Conclave, San Pietro si blinda: “Stesso modello dei funerali” - Il comitato per l’ordine e la sicurezza conferma lo schema di intervento delle esequie papali. Gualtieri: “In una lettera il cardinale Re ha ... 🔗roma.repubblica.it

Conclave, prefetto Roma: "Dobbiamo essere pronti dal primo giorno con tutta la forza disponibile" - Conclave, prefetto Roma: 'Dobbiamo essere pronti dal primo giorno con tutta la forza disponibile' 30 aprile 2025 'Oggi soprattutto abbiamo affrontato le iniziative da mettere in campo la prossima sett ... 🔗informazione.it

San Pietro, controlli rafforzati per il Conclave. Ecco il piano sicurezza: più agenti e metal detector - Migliaia di pellegrini in piazza in vista dell'inizio del Conclave. E all'Esquilino ora blindato calano i reati ... 🔗msn.com