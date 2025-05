San Michele Salentino la maggioranza in consiglio comunale ufficializza il nuovo vicesindaco

Michele Salentino - Il sindaco Giovanni Allegrini e la maggioranza consiliare di San Michele Salentino hanno comunicato l’avvenuto riequilibrio della composizione del consiglio comunale, con la surroga del consigliere Gabriele D’Amico, subentrato in seguito alle dimissioni da consigliere. 🔗 Brindisireport.it - San Michele Salentino, la maggioranza in consiglio comunale ufficializza il nuovo vicesindaco SAN- Il sindaco Giovanni Allegrini e laconsiliare di Sanhanno comunicato l’avvenuto riequilibrio della composizione del, con la surroga del consigliere Gabriele D’Amico, subentrato in seguito alle dimissioni da consigliere. 🔗 Brindisireport.it

Festa dello sport all'insegna della natura: a San Michele Salentino arriva il "Cross Augelluzzi" - SAN MICHELE SALENTINO - Domenica 16 marzo, dalle 9 alle 12, si svolgerà la prima edizione di “Cross Augelluzzi”, gara inserita nel circuito provinciale di corsa campestre. L'evento è organizzato dall’Apd Runners di San Michele Salentino ed è valido come quarta prova del circuito provinciale... 🔗brindisireport.it

San Michele Salentino, attivo lo sportello Cup nella sede del poliambulatorio - Da oggi è attivo lo sportello Cup (Centro unico di prenotazione) di San Michele Salentino, nella sede del poliambulatorio, in via Parini. Lo sportello, gestito dagli operatori di Sanitaservice, è aperto il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 12.30. Sono intervenuti all'inaugurazione, questa... 🔗brindisireport.it

San Michele Salentino, torna l'appuntamento con "Carnevale inFesta": oltre 500 partecipanti - SAN MICHELE SALENTINO - Dopo il grande successo della prima giornata, San Michele Salentino si prepara ad accogliere il secondo appuntamento del Carnevale inFesta, un evento che si è ormai affermato come uno dei più attesi nei comuni della Provincia di Brindisi. Domenica 23 febbraio, a partire... 🔗brindisireport.it

Blitz antidroga a San Michele Salentino: arrestato un uomo con cocaina e soldi in casa - SAN MICHELE SALENTINO – Cocaina pronta per lo spaccio, soldi in contanti e un via vai sospetto davanti alla porta di casa: così un 60enne di San Michele Salentino è finito in manette. Nel pomeriggio ... 🔗brindisisera.it

San Michele Salentino, celebrato il congresso cittadino di Forza Italia - SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Tanta energia, partecipazione e rinnovato entusiasmo hanno caratterizzato il congresso cittadino di Forza Italia di San Michele Salentino che si è tenuto domenica 13 ... 🔗giornaledipuglia.com

Nel “bazar” di casa spacciava cocaina: nei guai un 61enne - Lo strano viavai di gente nella sua abitazione di San Michele Salentino ha richiamato le attenzioni della polizia di Brindisi che lo ha trovato in possesso di cocaina, materiale per il ... 🔗quotidianodipuglia.it