san mauro pascoli niente aumenti tari

Mauro Pascoli, in consiglio comunale sono stati approvati il rendiconto di gestione del 2024, le variazioni di bilancio e le Tariffe Tari 2025. Il rendiconto ha certificato un risultato di amministrazione pari a 6.212.074,63 di euro, con 489,70 euroabitante, che pone il Comune nelle prime posizioni nella provincia di Forlì-Cesena per il rapporto annuale investimentiabitante, oltre a un avanzo per i nuovi investimenti di 1.797.938,14 di euro. Attenzione è stata riposta anche verso i fornitori dei servizi a favore del Comune con i pagamenti a 25 giorni. Il consiglio ha votato l'incremento degli stanziamenti già previsti, aggiungendo 550mila euro per le scuole dell'istituto comprensivo: 440mila euro per il nuovo polo scolastico 0-6 anni in corso di costruzione, 80mila euro per la scuola secondaria e 30mila euro per la scuola primaria, 600mila euro per la riqualificazione delle strade e dei percorsi ciclopedonali tra cui via Myricae, via La Picozza, via Rio Salto.

