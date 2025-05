San Leone ancora una volta invasa dalle autovetture | file interminabili e caos

Lunghe code, parcheggi introvabili, caos ovunque. E' stato un primo maggio da incubo a San Leone, che come era già accaduto lo scorso 25 aprile e più in generale nei pomeriggi di questi primi scampoli d'estate anticipata è stata presa d'assalto dai visitatori. L'assenza di aree di sosta.

San Leone ancora una volta nel caos: 25 aprile tra lunghe code di auto, ma anche pericoli sulla pista ciclabile - Lunghe code tra lungomare e viale delle Dune, ma anche pericoli nella pista ciclabile con le barriere in legno e le transenne non proprio "efficaci" per scongiurare il pericolo di finire sulla battigia sottostante. Per molti che hanno scelto San Leone per trascorrere il primo giorno di vacanza... 🔗agrigentonotizie.it

San Leone si prepara ad essere "invasa" per il ponte del 25 aprile: ecco in che condizioni si presenta - Così come è avvenuto in occasione delle festività pasquali, tempo permettendo, anche per il 25 aprile la frazione balneare San Leone sarà il luogo scelto da migliaia di persone in cerca di relax a due passi dal mare. La redazione di AgrigentoNotizie è stata nei luoghi più frequantati del... 🔗agrigentonotizie.it

