San Giorgio gli scout tornano a riunirsi | festa per 250 giovani

scout di Molinazzo, nella località di Loiano, per celebrare il San Giorgio di zona. Un evento di tale portata non si svolgeva da sette anni, l'ultimo, infatti, si era tenuto nel 2018. La necessità di un evento come questo è emersa dalle esigenze comuni che i capi scout, da diverso tempo, hanno riscontrato nei propri ragazzi. La branca EG, da sempre caratterizzata dalla vita all'aria aperta, dall'autonomia e dalla realizzazione di piccole e grandi "imprese" che i ragazzi costruiscono con le proprie mani, ha visto vacillare tali pratiche a causa, soprattutto, degli effetti post-Covid. Il progetto, che è nato due anni fa, ha visto nel corso dell'anno scorso un focus sulla riscoperta di competenze specifiche, che sono state poi messe in pratica durante il Raid di maggio.

