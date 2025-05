Sampdoria-Cremonese le pagelle di CM | difesa blucerchiata attenta Zanimacchia attacca

Sampdoria-Cremonese 0-0 Sampdoria Cragno 6,5: la prima vera parata la fa al 18` del secondo tempo, quando respinge un tiro violento di Collocolo.. 🔗 0-0Cragno 6,5: la prima vera parata la fa al 18` del secondo tempo, quando respinge un tiro violento di Collocolo.. 🔗 Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Borussia Dortmund-Barcellona, le pagelle di CM: Guirassy e Adeyemi, che rimpianti per Milan e Napoli. La difesa catalana fa sognare Inter (o Bayern) - Borussia Dortmund-Barcellona 3-1 BORUSSIA DORTMUND Kobel 6: poco impegnato nel primo tempo, può nulla sull`ingenuità di Bensebaini. Bravo... 🔗calciomercato.com

Verona, le pagelle di CM: difesa in palla. Bene Lambourde dalla panchina - Montipò 5,5: sul gol subito può davvero poco, complice due lisci dei compagni. Sul secondo gol poteva fare forse qualcosa di più. Ghilardi 4,... 🔗calciomercato.com

Bodo/Glimt – Lazio, le pagelle di CM: Mandas evita il tracollo, Saltness fa impazzire tutta la difesa - Bodo/Glimt – Lazio 2-0 Mandas 7: risponde presente dopo 6 minuti su Hauge. Non può far nulla sui due gol, ma è decisivo con almeno altr... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Sampdoria-Cremonese, le pagelle di CM: difesa blucerchiata attenta, Zanimacchia attacca; Sampdoria-Cremonese 0-0, le pagelle: la difesa blucerchiata regge l'urto, De Luca in ombra; Serie B, Sampdoria-Cremonese: vietato lasciare punti per strada; Un pareggio targato Thiago Gomes-Murati: le pagelle della Sampdoria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sampdoria-Cremonese, le pagelle di CM: difesa blucerchiata attenta, Zanimacchia attacca - Sampdoria-Cremonese 0-0 Sampdoria Cragno 6,5: la prima vera parata la fa al 18` del secondo tempo, quando respinge un tiro violento di Collocolo. Buona uscita a. 🔗calciomercato.com

Sampdoria-Cremonese: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - Come di consueto e dunque anche per le probabili formazioni di Sampdoria-Cremonese, partiamo dai padroni di casa. In porta dovrebbe esserci Ravaglia e non Turk a guidare la difesa composta da Zanoli, ... 🔗fantacalcio.it