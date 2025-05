Sampdoria-Cremonese 0-0 | reti bianche e punticino i blucerchiati rimangono in zona rossa

Sampdoria e Cremonese, una gara dai due volti e un punto che permette alla formazione di Evani di agganciare la Salernitana a quota 36, ma non di uscire dalla zona rossa perché la Reggiana ha vinto a Modena. Rosicchiato un punto al Frosinone battuto dal Pisa, mentre il Mantova ha. 🔗 Genovatoday.it - Sampdoria-Cremonese 0-0: reti bianche e punticino, i blucerchiati rimangono in zona rossa Pareggio 0-0 tra, una gara dai due volti e un punto che permette alla formazione di Evani di agganciare la Salernitana a quota 36, ma non di uscire dallaperché la Reggiana ha vinto a Modena. Rosicchiato un punto al Frosinone battuto dal Pisa, mentre il Mantova ha. 🔗 Genovatoday.it

