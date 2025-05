Sampdoria con la Cremonese a testa alta ma solo un pareggio | Il tabellino

Ilsecoloxix.it - Sampdoria, con la Cremonese a testa alta ma solo un pareggio | Il tabellino Le occasioni migliori per i blucerchiati nel primo tempo con Niang, Sibilli e Vieira. In classifica la squadra di Evani e Lombardo resta in zona playout. In tribuna anche l’investitore singaporese Tey 🔗 Ilsecoloxix.it

Sampdoria-Cremonese 0-0: termina il match al Ferraris, punto importante per i blucerchiati in chiave salvezza! - Sampdoria e Cremonese si affrontano al Ferraris nel match valido per la 36a giornata di Serie B 2024/2025. Segui con noi la sfida! (Emanuele Pagliano Migliardi inviato allo stadio Ferraris) La Sampdor ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria-Cremonese LIVE (0-0). Cambio nei blucerchiati: dentro Venuti per Depaoli - Genova. 62' Ci prova anche Vandeputte con un destro a girare: Cragno blocca in presa alta 60' Tentativo di Collocolo, ma Cragno respinge il tiro centrale 59' Ammonito Niang, gomito alto su Ceccherini ... 🔗msn.com

Cremonese, contro la Sampdoria - Una partita tesa, contro una squadra che ha lottato su ogni pallone alla ricerca della salvezza. La Cremonese non riesce a superare la Sampdoria al Ferraris di Genova, il ... 🔗cremonaoggi.it