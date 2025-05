Sampdoria bilancio approvato | perdite per 406 milioni di euro investimenti per 105 milioni

Sampdoria che, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di minoranza, ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio dell’esercizio 2024. 🔗 Genovatoday.it - Sampdoria, bilancio approvato: perdite per 40,6 milioni di euro, investimenti per 105 milioni Si è svolta mercoledì 30 aprile l’assemblea degli azionisti dellache, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di minoranza, haall’unanimità dei presenti ildell’esercizio 2024. 🔗 Genovatoday.it

