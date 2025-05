Sampdoria bilancio approvato | perdite per 406 milioni di euro investimenti per 105 milioni

Sampdoria che, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di minoranza, ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio dell’esercizio 2024. 🔗 Today.it - Sampdoria, bilancio approvato: perdite per 40,6 milioni di euro, investimenti per 105 milioni Si è svolta mercoledì 30 aprile l’assemblea degli azionisti dellache, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di minoranza, haall’unanimità dei presenti ildell’esercizio 2024. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

Sampdoria, bilancio approvato: perdite per 40,6 milioni di euro, investimenti per 105 milioni - Si è svolta mercoledì 30 aprile l’assemblea degli azionisti della Sampdoria che, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di minoranza, ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio dell’esercizio 2024... 🔗genovatoday.it

BPS, approvato bilancio 2024, utile netto a €510,5 mln e dividendo a €0,80 per azione, con pagamento previsto dal 21 maggio 2025 - Banca Popolare di Sondrio chiude il 2024 con una raccolta complessiva da clientela pari a €98,8 mld (+8,9%), sostenuta dalla crescita di raccolta indiretta e assicurativa; patrimonio netto in aumento a €4,16 mld e Total Capital Ratio al 18,18% BPS, è stato approvato bilancio del 2024, registr 🔗ilgiornaleditalia.it

Per Chiara Ferragni arriva l’ora di pagare il conto: voci di perdite milionarie nel prossimo bilancio - Secondo gli ultimi retroscena l'impatto del Caso Pandoro ha distrutto i bilanci della Fenice Srl, l'azienda principale di Chiara Ferragni. Dagli oltre 14 milioni di euro di ricavi registrati nel 2022, si è passati nel 2024 a ricavi previsti attorno ai 2 milioni di euro. Il futuro ora è legato al passaggio della ricapitalizzazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Sampdoria, bilancio approvato: perdite per 40,6 milioni di euro, investimenti per 105 milioni; Sampdoria, approvato il bilancio: perdite per 40,6 milioni e investimenti per 105 milioni; Samp, bilancio approvato con perdite di 40 milioni; Sampdoria: bilancio con 40 milioni di rosso ma con 105 milioni investiti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sampdoria, bilancio approvato: perdite per 40,6 milioni di euro, investimenti per 105 milioni - La società: " Tale risultato è principalmente legato alla decisione di allestire una rosa competitiva per rilanciare un progetto tecnico in linea con i programmi della nuova proprietà e il blasone del ... 🔗genovatoday.it

Sampdoria, approvato il bilancio: perdite per 40,6 milioni e investimenti per 105 milioni - Genova. Si è svolta oggi l’assemblea degli azionisti della Sampdoria che, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi) e di alcuni azionisti di m ... 🔗msn.com

Sampdoria, bilancio chiude con perdita di 40,6 milioni nel 2024 - Chiude con una perdita di 40 milioni e 600mila euro il bilancio 2024 della Sampdoria, 10 milioni e 700mila euro in più rispetto all'anno precedente, che aveva potuto beneficiare degli effetti positivi ... 🔗msn.com