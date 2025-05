Sammezzano è salvo | il castello passa alla famiglia Moretti Si apre una nuova fase

castello di Sammezzano ha finalmente un nuovo proprietario. L’intera proprietà, situata sulla collina che domina Leccio nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è stata acquisita dalla Smz srl, società riconducibile al gruppo fiorentino della famiglia Moretti.La svolta è arrivata con l’omologa del giudice alla proposta di concordato fallimentare, avvenuta il 28 aprile. A comunicarlo è il comitato Save Sammezzano, che ha definito la notizia “una vera boccata d’ossigeno” per uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale toscano. La Smz fa capo a Giorgio Moretti, imprenditore che è stato presidente della Quadrifoglio (società gestione raccolta e smaltimento dei rifiuti) e noto anche per aver fondato gli Angeli del Bello, e alla figlia Ginevra, che già la scorsa estate avevano manifestato interesse a rilevare l'immobile. 🔗 Lanazione.it - Sammezzano è salvo: il castello passa alla famiglia Moretti. Si apre una nuova fase Firenze, 1 maggio 2025 – Dopo anni di attesa, incertezze e battaglie giudiziarie, ildiha finalmente un nuovo proprietario. L’intera proprietà, situata sulla collina che domina Leccio nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è stata acquisita dSmz srl, società riconducibile al gruppo fiorentino della.La svolta è arrivata con l’omologa del giudiceproposta di concordato fallimentare, avvenuta il 28 aprile. A comunicarlo è il comitato Save, che ha definito la notizia “una vera boccata d’ossigeno” per uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale toscano. La Smz fa capo a Giorgio, imprenditore che è stato presidente della Quadrifoglio (società gestione raccolta e smaltimento dei rifiuti) e noto anche per aver fondato gli Angeli del Bello, efiglia Ginevra, che già la scorsa estate avevano manifestato interesse a rilevare l'immobile. 🔗 Lanazione.it

