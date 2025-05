Saluto romano ad Acca Larenzia procura di Roma chiede il processo per 31 persone

procura di Roma ha chiesto il processo per oltre trenta persone nell’ambito dell’indagine sui saluti Romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024 in occasione della commemorazione di tre giovani uccisi. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si contesta la violazione delle leggi Mancino e . 🔗 (Adnkronos) – Ladiha chiesto ilper oltre trentanell’ambito dell’indagine sui salutini davanti all'ex sede dell'Msi di viadel 7 gennaio 2024 in occasione della commemorazione di tre giovani uccisi. Nell’inchiesta, coordinata daltore capo Francesco Lo Voi, si contesta la violazione delle leggi Mancino e . 🔗 Periodicodaily.com

Saluto romano Acca Larentia,31 indagati - 15.12 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, aderenti a CasaPound, che fecero il saluto romano il 7 gennaio 2024 durante la commemorazione per Acca Larentia. I Pm contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba.La commemorazione rivhiamava "la liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista". All'identificazione degli indagati si è arrivati attraverso l'analisi delle immagini e dei video della commemorazione 🔗servizitelevideo.rai.it

