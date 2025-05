Saluto romano ad Acca Larentia chiesto processo per 31

chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il Saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. 🔗 Quotidiano.net - Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31 La Procura di Roma hail rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono ilil 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Acca Larentia, CasaPound sui Daspo: “Assurdi, saluto romano non è reato” - Parla di “provvedimenti assurdi” dei quali sono venuti a conoscenza “dai giornali” CasaPound Italia, in merito ai 16 Daspo comminati dalla questura di Roma, per le commemorazioni di Acca Larentia. “Nonostante ancora non ci siano stati notificati – continua CasaPound Italia – alla stampa vengono forniti nomi, cognomi e informazioni spesso fantasiose che non corrispondono alla realtà. In CasaPound ci sono padri, madri, lavoratori, studenti e ogni parte della società civile, evidentemente anche tifosi di calcio o altri sport: detto questo, nessuna regia o nostra trama occulta esiste nelle ... 🔗lapresse.it

I funerali di Antonello Fassari a Roma, martedì 8 aprile l’ultimo saluto all’attore romano - I funerali di Antonello Fassari, scomparso a 72 anni nella giornata di sabato 5 aprile, si terranno martedì 8 a Roma, nella Chiesa degli Artisti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

A Conte scappa un saluto “romano”: nostalgia canaglia? No, ma il braccio teso scandalizza solo a destra… - Nostalgia, nostalgia canaglia, cantava qualche anno fa Al Bano, senza alcun riferimento a ricordi del Ventennio, a reminescenze fasciste o saluti più o meno romani. Ma di nostalgia canaglia, a giudicare dalla foto in alto, si potrebbe tranquillamente parlare, una volta tanto, anche per il leader del M5S Giuseppe Conte, ieri sorpreso, nel corteo pacifista di Roma, col braccio teso, a salutare qualcuno in lontananza: ma a nessuno dei giornali del fronte “antifascista-a-tempo-pieno” è venuto in mente di fare polemica, ironia o sollevare indignazione. 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31; Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31; Roma, saluto romano per Acca Larentia, ci sono i primi identificati dalla Digos; Acca Larenzia, in centinaia rispondono “presente” con il saluto romano. I filmati al vaglio della Digos. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31 - (ANSA) - ROMA, 01 MAG - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il ... 🔗notizie.tiscali.it

Rinvio a giudizio per 31 membri di CasaPound per saluto romano - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 membri di CasaPound per violazione delle leggi Mancino e Scelba. 🔗notizie.it

"Presente" e saluto romano, i neofascisti si ritrovano di nuovo ad Acca Larentia: il video dall'alto - Ad 'UnoMattina Estate' viene confermato Alessandro Greco che avrà al fianco Carolina Rey e non più Greta Mauro, la quale affiancherà invece Gianluca Semprini nella conduzione di 'Vita in ... 🔗ilfattoquotidiano.it