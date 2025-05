Saluto romano ad Acca Larentia chiesto il processo per 31 persone

Saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione ad Acca Larentia, chiesto il processo per 31 persone. Tutti appartenenti a CasaPound.

Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31 - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. 🔗quotidiano.net

Chiesto il processo per 31 neofascisti: hanno fatto il saluto romano per il “presente” di Acca Larentia - Si tratta di militanti dell'organizzazione neofascista CasaPound. Sono accusati di violazione della legge Mancino che punisce i crimini d'odio, e della legga Scelba che punisce l'apologia di fascismo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

