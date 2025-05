Saluto romano ad Acca Larentia chiesto il processo per 31 per violazioni delle leggi Mancino e Scelba

Saluto romano il 7 gennaio 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia

Saluto romano ad Acca Larentia, chiesto processo per 31 - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. 🔗quotidiano.net

Saluto romano ad Acca Larenzia, procura di Roma chiede il processo per 31 persone - (Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il processo per oltre trenta persone nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024 in occasione della commemorazione di tre giovani uccisi. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si contesta la violazione delle leggi Mancino e […] 🔗periodicodaily.com

