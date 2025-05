Saluti romani al raduno per Ramelli La Procura aprirà un nuovo fascicolo

Procura di Milano aprirà un fascicolo, in prima battuta conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, e poi valutando la contestazione di manifestazione fascista sulla base della legge Scelba e dopo le identificazioni, sul corteo di martedì sera in zona Città Studi per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, a cui hanno preso parte quasi 2mila militanti di estrema destra e che si è chiuso, come ogni anno, con il rito del "presente" e Saluti romani. La linea della Procura, diretta da Marcello Viola, è chiara ed espressa anche in un atto d'appello contro le 23 assoluzioni dello scorso novembre di altrettanti esponenti di estrema destra, identificati nel corteo del 29 aprile 2019 alla memoria del militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75.

