Saluti romani a Acca Larentia la Procura chiede il processo per 31 militanti di Casapound

Procura di Roma ha chiesto il processo per 31 militanti di Casapound nell'ambito dell'indagine sui Saluti romani davanti all'ex sede del Movimento sociale italiano di via Acca Larentia: i fatti risalgono al 7 gennaio 2024, in occasione della commemorazione della morte di Franco Bigonzetti.

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

Como, saluti romani a Dongo: contro manifestazione degli antifascisti - Un centinaio di neofascisti ha omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzero, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo, in provincia di Como, dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno da prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

