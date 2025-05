Salta la guardia medica Servizio solo di notte

Servizio di guardia medica sarà garantito solo a metà: chiuso di giorno (venerdì escluso), funzionerà solamente durante gli orari notturni. Per il resto c’è il pronto soccorso e chi sta male dovrà aspettare le priorità del triage. Fino a domenica, si prevedono grandi disagi per l’utenza.L’ambulatorio dell’ospedale sarà chiuso oggi, sabato e domenica dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera perché l’azienda sanitaria non è riuscita a reperire medici disponibili a prestare Servizio e nemmeno loro sostituti. E non sarà possibile neanche rivolgersi alla sede della guardia medica di Trodica di Morrovalle, dove sono stata soppresse le prestazioni diurne (dalle 8 alle 20) dal primo al 4 maggio, così come quelle notturne visto che risulta coperto solo il turno di domenica notte (dalle 20 alle 8). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Salta la guardia medica. Servizio solo di notte Per quattro giorni ildisarà garantitoa metà: chiuso di giorno (venerdì escluso), funzionerà solamente durante gli orari notturni. Per il resto c’è il pronto soccorso e chi sta male dovrà aspettare le priorità del triage. Fino a domenica, si prevedono grandi disagi per l’utenza.L’ambulatorio dell’ospedale sarà chiuso oggi, sabato e domenica dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera perché l’azienda sanitaria non è riuscita a reperire medici disponibili a prestaree nemmeno loro sostituti. E non sarà possibile neanche rivolgersi alla sede delladi Trodica di Morrovalle, dove sono stata soppresse le prestazioni diurne (dalle 8 alle 20) dal primo al 4 maggio, così come quelle notturne visto che risulta copertoil turno di domenica(dalle 20 alle 8). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

