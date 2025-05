Salerno sicurezza | le telecamere comunali restano accese

Salerno ha deciso che le sue telecamere continueranno a funzionare. Con una determina è stato infatti affidato per altri tre mesi alla ditta Seti il servizio di manutenzione preventiva e correttiva dell'intero sistema di videosorveglianza cittadino. La spesa prevista è di 5.997 euro.

