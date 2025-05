Salerno Primo Maggio | per molti è…primo bagno

Salerno oggi è stata letteralmente invasa dai turisti. Il sole è arrivato all’improvviso ed anche il caldo. In pochi giorni, la primavera fredda e piovosa è stata sostituita da temperature che si aggirano intorno ai 30°. Per il Comune capoluogo l’ennesimo test di accoglienza perché, con l’apertura anche della Fiera della crocifisso ritrovato, evento spostato proprio per il cattivo tempo della settimana precedente, è boom di presenze anche nel centro storico di Salerno. 🔗 Anteprima24.it - Salerno, Primo Maggio: per molti è…primo bagno Tempo di lettura: < 1 minutoCon la festa del lavoro, il giorno festivo e complice un sole caldo e splendente, è esplosa l’estate e la voglia di mare dei salernitani e dei turisti. Dalle prime ore della mattinata di oggi le spiagge, dalla zona orientale dalla più centrale spiaggia di Santa Teresa, si sono riempite di bagnanti con tanti, anche che non hanno resistito a fare anche un tuffo in acqua. La città dioggi è stata letteralmente invasa dai turisti. Il sole è arrivato all’improvviso ed anche il caldo. In pochi giorni, la primavera fredda e piovosa è stata sostituita da temperature che si aggirano intorno ai 30°. Per il Comune capoluogo l’ennesimo test di accoglienza perché, con l’apertura anche della Fiera della crocifisso ritrovato, evento spostato proprio per il cattivo tempo della settimana precedente, è boom di presenze anche nel centro storico di. 🔗 Anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Salerno si prepara al boom turistico per il Primo Maggio: eventi e cultura trainano le presenze - Salerno si appresta a vivere un lungo ponte del Primo Maggio all’insegna del turismo e della cultura. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la città sta registrando numeri importanti di visitatori, con un tasso di incoming già al 70%. «Salerno accoglie questo fine settimana con un boom di presenze – annuncia l’assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara – Moltissimi turisti, italiani e stranieri, hanno scelto ancora una volta la nostra città, confermandoci tra le mete più amate del Sud Italia» A trainare il successo, un ricco calendario di eventi: dal 1° al 4 maggio torna la ... 🔗zon.it

Concertone Primo maggio, annunciato il cast completo: sul palco Arisa, Elodie, Lucio Corsi e molti altri - Per il tradizionale Concertone del Primo maggio sono stati confermati alla conduzione Noemi, Big Mama e Ermal Meta. Quest'anno l'evento tornerà in Piazza San Giovanni. Il concertone, come sempre, sarà a ingresso libero e verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia L'articolo Concertone Primo maggio, annunciato il cast completo: sul palco Arisa, Elodie, Lucio Corsi e molti altri proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Primo Maggio, Rubino (Ugl Salerno): “La sicurezza sul lavoro resta un diritto negato” - Tempo di lettura: 2 minutiIn un territorio segnato da vertenze aperte, precarietà diffusa e continue emergenze occupazionali, la riflessione sul significato del Primo Maggio non può prescindere da una denuncia forte: la sicurezza sul lavoro resta un tema colpevolmente sottovalutato. A lanciare l’allarme è Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno. Il sindacato provinciale quest’anno, con una delegazione di 54 iscritti, sarà presente alla manifestazione nazionale dell’Ugl in programma a Frosinone. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salerno, Primo Maggio: per molti è…primo bagno; 1MayDay: tutto pronto per l'8° edizione a Salerno, a Nocera il corteo di Cgil, Cisl e Uil; Salerno celebra il Primo Maggio con l’ottava edizione del 1MayDay. Sul palco Piotta; Primo Maggio, le Acli di Salerno richiamano l'attenzione sulla povertà lavorativa. La diretta con il presidente Manzolillo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte del Primo Maggio: strutture quasi al completo nel salernitano - Il capoluogo registra già un 70 per cento di incoming, con un elevato numero di turisti italiani e stranieri che hanno scelto Salerno come meta per il ponte ... 🔗infocilento.it

Piero De Luca, Primo maggio: priorità sicurezza, salari e stabilità - "Il lavoro è strumento di libertà, di dignità, di stabilità e realizzazione" Salerno. "Buon Primo Maggio! Ricordiamo e rilanciamo l'impegno che deve vederci uniti tutti, ogni giorno, a difesa del lavo ... 🔗msn.com

Primo Maggio, Rubino (Ugl Salerno): «In tutta la provincia la sicurezza sul lavoro resta un diritto negato» - "In un territorio segnato da vertenze aperte, precarietà diffusa e continue emergenze occupazionali, la riflessione sul significato del Primo Maggio non può prescindere da una denuncia forte: la sicur ... 🔗ilvescovado.it