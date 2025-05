Salerno lancia City Touch | tablet turistici multilingua per alberghi e punti strategici

Salerno si prepara a entrare in una nuova fase dell'accoglienza turistica grazie a City Touch, il nuovo strumento digitale pensato per rivoluzionare l’esperienza dei visitatori. Si tratta di tablet multilingua destinati sia alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sia. 🔗 Salernotoday.it - Salerno lancia “City Touch”: tablet turistici multilingua per alberghi e punti strategici La città disi prepara a entrare in una nuova fase dell'accoglienza turistica grazie a, il nuovo strumento digitale pensato per rivoluzionare l’esperienza dei visitatori. Si tratta didestinati sia alle strutture ricettiveere ed extrere sia. 🔗 Salernotoday.it

