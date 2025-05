Salerno folla in centro per il Primo Maggio | è boom di presenze

Salerno, dove il Primo Maggio ha richiamato migliaia di persone in centro. Piazza della Libertà, il solarium di Santa Teresa, il sottopiazza e tutto il lungomare sono stati presi d'assalto da cittadini e turisti, molti dei quali hanno scelto.

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: Ottenuto il primo rimborso da cancellazione volo - Volo cancellato Salerno – Milano Malpensa Del 22 07 24. La Compagnia aerea rimborsa € 80,00 ad un passeggero Ancora una vittoria per il Codacons Campania: è stato ottenuto il primo rimborso per lacancellazione di un volo in partenza dall’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi.Diversi passeggeri si sono rivolti al Codacons sia per ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, sia per recuperare eventuali costi sostenuti. 🔗puntomagazine.it

Il Centro Donatori di midollo osseo dell'Aoup primo in Italia nel 2024 - Il Centro donatori di midollo osseo dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, afferente all’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta da Alessandro Mazzoni, è stato premiato dal Registro italiano donatori di midollo osseo per aver raggiunto nel 2024 l’indice... 🔗pisatoday.it

