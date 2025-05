Salernitana sconfitta e rimpianti Ma la strada è quella giusta

sconfitta è sempre difficile da commentare. Eppure dal Picco esce battuta una Salernitana completamente diversa dal passato. Certo, il 2-0 finale riporta tutti sulla terra e fa riaffiorare critiche – oggi davvero ingenerose – e preoccupazioni. Ma quella vista a La Spezia è una Salernitana che ha combattuto e ci ha creduto anche nei minuti finali, quando il risultato sembrava scontato. Ha creato occasioni, si è scrollata di dosso ogni timore dopo aver subito l’1-0, ha colpito due pali nella ripresa prima di essere infilata da Vignali forse nel momento di massimo sforzo profuso e con un avversario quasi alle corde, ha rischiato di riaprirla con l’ex Verde il cui timido sinistro ha comunque impegnato severamente Gori.La classifica diventa leggermente meno rosa: finisse oggi il campionato sarebbe spareggio con la Sampdoria ma i prossimi 270 minuti si preannunciano ad altissima tensione. 🔗 Anteprima24.it - Salernitana, sconfitta e rimpianti. Ma la strada è quella giusta Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloUnaè sempre difficile da commentare. Eppure dal Picco esce battuta unacompletamente diversa dal passato. Certo, il 2-0 finale riporta tutti sulla terra e fa riaffiorare critiche – oggi davvero ingenerose – e preoccupazioni. Mavista a La Spezia è unache ha combattuto e ci ha creduto anche nei minuti finali, quando il risultato sembrava scontato. Ha creato occasioni, si è scrollata di dosso ogni timore dopo aver subito l’1-0, ha colpito due pali nella ripresa prima di essere infilata da Vignali forse nel momento di massimo sforzo profuso e con un avversario quasi alle corde, ha rischiato di riaprirla con l’ex Verde il cui timido sinistro ha comunque impegnato severamente Gori.La classifica diventa leggermente meno rosa: finisse oggi il campionato sarebbe spareggio con la Sampdoria ma i prossimi 270 minuti si preannunciano ad altissima tensione. 🔗 Anteprima24.it

