Salernitana in terra ligure è una vera prova d’esame per il gruppo granata. Lo Spezia, invece, è in piena zona playoff al terzo posto, e non vorrà perdere terreno a discapito delle concorrenti. I granata, d’altro canto, vengono da due vittorie consecutive e si sono allontanate abbastanza dalla zona pericolosa.Purtroppo però, alla fine dei 90 minuti al Picco di La Spezia, la Salernitana crolla in classifica, trovandosi nuovamente negli ultimi posti in classifica. Le contemporanee vittorie delle concorrenti, con le partite da giocare di Brescia e Cittadella, fanno rischiare il penultimo posto ai granata. Contro lo Spezia di D’Angelo, c’è stata reazione fra la fine del primo tempo e buona parte del secondo, ma il raddoppio dei padroni di casa aveva definitivamente abbattuto la squadra ospite. 🔗 Anteprima24.it - Salernitana, sconfitta a La Spezia e crollo in classifica: giovedì da dimenticare Tempo di lettura: 4 minutidalla redazione,Michele BellameL’impegno proibitivo che attende lain terra ligure è una vera prova d’esame per il gruppo granata. Lo, invece, è in piena zona playoff al terzo posto, e non vorrà perdere terreno a discapito delle concorrenti. I granata, d’altro canto, vengono da due vittorie consecutive e si sono allontanate abbastanza dalla zona pericolosa.Purtroppo però, alla fine dei 90 minuti al Picco di La, lacrolla in, trovandosi nuovamente negli ultimi posti in. Le contemporanee vittorie delle concorrenti, con le partite da giocare di Brescia e Cittadella, fanno rischiare il penultimo posto ai granata. Contro lodi D’Angelo, c’è stata reazione fra la fine del primo tempo e buona parte del secondo, ma il raddoppio dei padroni di casa aveva definitivamente abbattuto la squadra ospite. 🔗 Anteprima24.it

