sette bambini che stavano tornando a casa alla fine delle lezioni. Secondo quanto riportano l'emittente pubblica Nhk e altri organi di stampa, i bambini, che vanno alle elementari, sono rimasti feriti e. 🔗 Today.it - Sale in auto e investe sette bambini che tornavano da scuola: "Ero stufo di tutto. Volevo uccidere qualcuno" Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Osaka (Giappone) perché ha investitoche stavano tornando a casa alla fine delle lezioni. Secondo quanto riportano l'emittente pubblica Nhk e altri organi di stampa, i, che vanno alle elementari, sono rimasti feriti e. 🔗 Today.it

Auto investe un 19enne in scooter: la conducente scappa ma poi si presenta ai carabinieri - Questa notte, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Lazio a Marano per un incidente stradale. Un'auto avrebbe investito un 19enne in sella alla sua moto, fuggendo dopo lo scontro. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli ed è tuttora in... 🔗napolitoday.it

Con la sua auto investe uno scooter e causa la morte dello chef Roberto Brancaccio, poi scappa. In manette il “pirata della strada”. Il tragico incidente lungo via Nomentana, a Roma - Un anno di indagini per risalire all’automobilista fuggito dopo l’incidente Dopo più di un anno di ricerche e indagini complesse, è stato finalmente individuato e arrestato il pirata della strada che la sera del 14 dicembre 2023 investì e uccise Roberto Brancaccio, chef romano di 41 anni, mentre percorreva la via Nomentana a bordo del suo scooter. L’automobilista, un cittadino albanese di 31 anni, è stato fermato questa mattina in viale Marconi dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che lo hanno arrestato al termine di un’indagine che ha richiesto mesi di lavoro e l’uso ... 🔗dayitalianews.com

Auto investe 30 persone in una manifestazione a Monaco - Un autista ha guidato un’auto contro una manifestazione sindacale nel centro di Monaco giovedì, ferendo 30 persone, tra cui bambini, hanno detto le autorità. I ??funzionari hanno detto che si ritiene si sia trattato di un attacco. Il sospettato, un richiedente asilo afghano, è stato arrestato. L’incidente segue una serie di attacchi che hanno coinvolto immigrati negli ultimi mesi, che hanno spinto l’immigrazione in prima linea nella campagna per le elezioni tedesche del 23 febbraio . 🔗metropolitanmagazine.it

