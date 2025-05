Salario minimo? Per un lavoro di qualità servono più contratti e meno leggi I consigli di Sacconi

A leggere i numeri dell'Istat la disoccupazione in Italia è ai minimi e in due anni, parole della premier Giorgia Meloni, sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro. Eppure, oggi è il primo maggio, Festa del lavoro, la domanda è d'obbligo: si può fare di più? Di meglio? E come? E dove? E con quali soldi? Nel giorno in cui i lavoratori italiani salutano la giornata dedicata ai mestieri, alle arti e a tutto quello che c'è in mezzo, Formiche.net ha fatto il punto della situazione con Maurizio Sacconi, ministro del lavoro nel governo Berlusconi III.Il Presidente Mattarella, tre giorni fa, ha sollevato nuovamente il tema dei salari in Italia: ancora troppo bassi (in media dell'8% rispetto al 2021) e troppo slegati dal costo della vita. Un problema atavico, strutturale. Ma forse c'è ancora tempo per risolverlo.

Schlein: Serve salario minimo, sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma sfruttamento - (Agenzia Vista) Genova, 31 marzo 2025 “Stiamo andando avanti su quella proposta unitaria che abbiamo portato insieme alle altre opposizioni e che so che Silvia ha anche ripreso e la ringrazio di questo. Sì noi siamo convinti che in Italia serva un salario minimo perché sotto i 9€ all'ora non è lavoro è sfruttamento” Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein durante il suo intervento a sostegno della candidata sindaca di Genova Silvia Salis a Sestri Ponente. 🔗liberoquotidiano.it

Salario minimo cesenate, approvata la mozione di Fondamenta-AVS: "Dignità e lavoro tornano al centro" - Il Consiglio comunale di Cesena ha approvato mercoledì la mozione presentata dal gruppo consiliare Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra (sottoscritta poi anche dal Movimento 5 Stelle) per l’introduzione di un Salario Minimo Comunale, fissato a 9 euro lordi l’ora per tutti i lavoratori e le... 🔗cesenatoday.it

Lavoro, Schlein: Meloni continua a mentire, subito salario minimo - Roma, 30 apr. (askanews) – “Meloni continua a raccontare il paese delle meraviglie che purtroppo non c’è, non ci sono più scuse, c’è da stare accanto a questi lavoratori e queste lavoratrici e ai sindacati che si battono per migliorare i salari in Italia”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Forlì, al presidio dei lavoratori della ditta Giuliani. La segretaria Pd è tornata a chiedere di calendarizzare “subito” il salario minimo, aggiungendo: “Non ci sono più scuse. 🔗ildenaro.it

