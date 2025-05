Sagre e feste di piazza | a Castel San Giorgio una giornata formativa per operatori e associazioni

giornata di formazione dedicata a chi organizza Sagre, feste popolari e piccoli eventi di piazza. Succede a Castel San Giorgio, dove sabato 3 maggio dalle 9.30 alle 13.00 l'aula consiliare ospiterà un incontro tecnico rivolto alle associazioni del territorio e ai funzionari comunali impegnati.

