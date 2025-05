Sagra dei Ravioli e delle Focaccette a Capreno con stand gastronomici e musica dal vivo

Capreno organizza la Sagra dei Ravioli e delle Focaccette, a Capreno (Sori).Si inizia alle 12 con l'apertura dello stand gastronomico. Alle 16 ballo con l'Orchestra Veronica Cuneo, la festa prosegue anche la sera con la riapertura degli stand alle 19. 🔗 Genovatoday.it - Sagra dei Ravioli e delle Focaccette a Capreno con stand gastronomici e musica dal vivo La Società Ricreativa Sportiva Culturaleorganizza ladei, a(Sori).Si inizia alle 12 con l'apertura dellogastronomico. Alle 16 ballo con l'Orchestra Veronica Cuneo, la festa prosegue anche la sera con la riapertura deglialle 19. 🔗 Genovatoday.it

