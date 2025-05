Sacchi sentenzia | Barcellona Inter? Il trionfo del calcio ma Inzaghi per vincere ora deve fare questa cosa

Sacchi non usa giri di parole, ecco cosa ne pensa di Barcellona Inter e cosa dovrà fare Inzaghi per passare il turno Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha commentato Barcellona Inter di Champions League. Ecco alcuni estratti: Sacchi SU Barcellona Inter – «Se arretri, finisce che ti porti il nemico in casa e questo non va bene. Bisogna sempre ribattere colpo su colpo, anche per spaventare gli avversari, per far capire loro che non possono stare tranquilli, che devono prestare attenzione in fase difensiva, che non possono soltanto pensare a una partita di puro attacco. questa non è tattica, è strategia: significa avere una visione lunga di quella che è la sfida sul campo».CHE PARTITA E’ STATA – «Meravigliosa, il trionfo del calcio. L’Inter che scappa con un uno-due micidiale, e poi il Barcellona, anche per un atteggiamento un po’ rinunciatario dei nerazzurri, che risale la corrente e, trascinato da quel fenomeno di Yamal, arriva all’Intervallo sul 2-2. 🔗 Internews24.com - Sacchi sentenzia: «Barcellona Inter? Il trionfo del calcio, ma Inzaghi per vincere ora deve fare questa cosa» Arrigonon usa giri di parole, eccone pensa didovràper passare il turno Arrigoa La Gazzetta dello Sport ha commentatodi Champions League. Ecco alcuni estratti:SU– «Se arretri, finisce che ti porti il nemico in casa e questo non va bene. Bisogna sempre ribattere colpo su colpo, anche per spaventare gli avversari, per far capire loro che non possono stare tranquilli, che devono prestare attenzione in fase difensiva, che non possono soltanto pensare a una partita di puro attacco.non è tattica, è strategia: significa avere una visione lunga di quella che è la sfida sul campo».CHE PARTITA E’ STATA – «Meravigliosa, ildel. L’che scappa con un uno-due micidiale, e poi il, anche per un atteggiamento un po’ rinunciatario dei nerazzurri, che risale la corrente e, trascinato da quel fenomeno di Yamal, arriva all’vallo sul 2-2. 🔗 Internews24.com

