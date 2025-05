Sabato domenica e lunedì al Teatro Tor Bella Monaca

Sabato, domenica e lunedì, diretto da Giuseppe Cantagallo in cui la vera protagonista è la famigliaL'articolo Sabato, domenica e lunedì al Teatro Tor Bella Monaca proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Sabato, domenica e lunedì al Teatro Tor Bella Monaca Un classico di Eduardo De Filippo,, diretto da Giuseppe Cantagallo in cui la vera protagonista è la famigliaL'articoloalTorproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

Bari: “La tempesta”, teatro per marionette Sabato e domenica - Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una delle pietre miliari del teatro di Shakespeare sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari per chiudere la Stagione serale Attraversamenti, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. La tempesta, nella versione per marionette tradotta e interpretata da Eduardo De Filippo, in scena sabato 12 aprile alle ore 21 e domenica 13 aprile alle ore 18. 🔗noinotizie.it

Colleferro. “La Bisbetica di Padova” al Teatro comunale Vittorio Veneto Sabato 15 Marzo alle ore 21 e Domenica 16 Marzo alle ore 18 - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Andrà in scena al Teatro Comunale “Vittorio Veneto” di Colleferro, Sabato 15 Marzo alle ore 21 e Domenica L'articolo Colleferro. “La Bisbetica di Padova” al Teatro comunale Vittorio Veneto Sabato 15 Marzo alle ore 21 e Domenica 16 Marzo alle ore 18 sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

"Il gelo" al Teatro Civico 14: tre appuntamenti tra sabato e domenica - Il Teatro Civico 14 di Caserta ospiterà, sabato 29 marzo, alle ore 20.00, e domenica 30 marzo, alle ore 18.00 e alle ore 20.00, lo spettacolo "Il gelo", reading teatrale tratto dall'opera di Eduardo De Filippo. La produzione, firmata dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, vedrà in... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ; Sabato, domenica e lunedì. Weekend di Pasqua in piazza e in teatro; SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ; Al Teatro Comunale intensa e appassionante rappresentazione di “Sabato, domenica e lunedì”. 🔗Cosa riportano altre fonti