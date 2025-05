Sabatini va dritto al punto | Koopmeiners e Douglas Luiz quest’anno quasi ospiti alla Juve ecco perchè non sono sbocciati

Sabatini va dritto al punto: le parole a Tuttosport su Koopmeiners e Douglas Luiz, che hanno vissuto una prima stagione alla Juve da dimenticareWalter Sabatini è intervenuto a Tuttosport per parlare della Juventus, attesa dalla sfida di domenica in casa del Bologna. Le sue dichiarazioni.BOLOGNA-Juve – «Koop e Luiz non sbocciano perché non c'è feeling con l'ambiente? Assolutamente sì. Basti pensare a quanto sta accadendo proprio a Bologna: una città in amore con tutto il gruppo squadra. Quando giocano al Dall'Ara spezzano la schiena a tutti quanti. I calciatori sono soggetti fragili, devono sentirsi apprezzati, protetti e al sicuro. Spetta all'allenatore e ai dirigenti metterli a proprio agio. Spronarli nei momenti di crisi. Koopmeiners quest'anno è stato quasi un ospite alla Juventus»VLAHOVIC – «Dusan mi è sempre piaciuto.

