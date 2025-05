Rudi Garcia versione cantante il brano di Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio – Video

Rudi Garcia in versione Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio. Nella festa di Villa Miani, dopo le nozze celebrate oggi 1 maggio, l'allenatore francese regala un'esibizione canora sulle note di 'Io e te'.

