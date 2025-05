Rubio | accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra

accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra". Così su X il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, commenta la firma tra Washington e Kiev sull'accordo sulle terre rare. 🔗 Quotidiano.net - Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra "L'sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa eè unanel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa". Così su X il segretario di Stato Usa, Marco, commenta la firma tra Washington e Kiev sull'sulle terre rare. 🔗 Quotidiano.net

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Zelensky in Arabia Saudita: offre tregua parziale. Pronto a firmare accordo sulle terre rare. Rubio: “Promettente” - L’Ucraina sarebbe pronta a negoziare un cessate il fuoco limitato agli attacchi con droni e missili a lungo raggio, nonché alle operazioni militari nel Mar Nero. Un primo passo verso un accordo più ampio con la Russia L'articolo Ucraina, Zelensky in Arabia Saudita: offre tregua parziale. Pronto a firmare accordo sulle terre rare. Rubio: “Promettente” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ucraina, Rubio: "Usa valuteranno se la pace è possibile, se non si raggiunge l'accordo passiamo oltre, ci sono altre priorità" - VIDEO - Il segretario di Stato Usa: "Vogliamo evitare che altra gente muoia nel prossimo anno ma non è la nostra guerra, non abbiamo iniziata noi e se non si raggiunge l'accordo, voltiamo pagina" Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti dovranno "valutare nei prossimi 🔗ilgiornaleditalia.it

Terre rare, intesa Usa-Ucraina vicina. Rubio e Witkoff a Parigi per parlare con gli europei - Anche il vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko ha affermato che ci sono stati «progressi significativi» nei colloqui con gli Stati Uniti sull’accordo sui minerali e le squadre hanno ... 🔗ilsole24ore.com

Rubio, l'accordo di pace in Ucraina richiederà del tempo - servizio delle 19.59) Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che gli Stati Uniti esamineranno le richieste della Russia in cambio di accordi con l'Ucraina e ha avvertito che un accordo di ... 🔗ansa.it