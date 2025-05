Ruba vestiti alla Fiumara e aggredisce vigilante | 20enne arrestato

arrestato per tentata rapina alla Fiumara dove, intorno alle ore 15 di mercoledì 30 aprile, è intervenuta la polizia con le volanti. Il giovane è stato sorpreso a Rubare capi di abbigliamento da Pull&Bear, uno dei negozi del centro. 🔗 Genovatoday.it - Ruba vestiti alla Fiumara e aggredisce vigilante: 20enne arrestato Un ragazzo di 20 anni, originario della Tunisia, è statoper tentata rapinadove, intorno alle ore 15 di mercoledì 30 aprile, è intervenuta la polizia con le volanti. Il giovane è stato sorpreso are capi di abbigliamento da Pull&Bear, uno dei negozi del centro. 🔗 Genovatoday.it

