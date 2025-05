Ruba una bici elettrica e poi fugge arrestato dai poliziotti | nascondeva anche la droga

Napolitoday.it - Ruba una bici elettrica e poi fugge, arrestato dai poliziotti: nascondeva anche la droga Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne originario del Camerun, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per rapina impropria e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato. 🔗 Napolitoday.it

Ruba una bici elettrica e cerca di fuggire con il treno: denunciato - Ruba una bici elettrica e si appresta a far perdere le proprie tracce a bordo di un treno, ma viene individuato dalle forze dell'ordine e denunciato. Protagonista dell'episodio un minorenne, 16enne extracomunitario senza fissa dimora sul territorio italiano. Il giovane ha rubato una bici in... 🔗leccotoday.it

Pisticci, ruba una bici elettrica e scappa con l’auto col bagagliaio aperto: arrestato dopo l’inseguimento - A Marconia di Pisticci, un trentunenne è stato arrestato per furto aggravato di una bicicletta elettrica del valore di 1200 euro. 🔗notizie.virgilio.it

Lecco, ruba una bici elettrica in centro: 16enne fermato su un treno in partenza - Lecco, 12 aprile 2025 – Sul treno in partenza con la bici elettrica appena rubata. Ma i carabinieri sono arrivati prima che il treno partisse e lui riuscisse a scappare. Il furto I carabinieri della Radiomobile di Lecco hanno fermato un ragazzino straniero di 16 anni: poco prima, in centro città, aveva rubato una e-bike ad un quarantenne, che quest'ultimo aveva lasciata appoggiata ad un pilastro del porticato di piazza Affari, mentre svolgeva alcune veloci commissioni. 🔗ilgiorno.it

Caos furti tra Casoria e Fuorigrotta, ladro ruba prima una bici elettrica e poi uno scooter - Il furto della bici è avvenuto a Casoria ai danni di un 27enne, gestore di un locale del posto che, al momento di una consegna, si è accorto che il mezzo nel cortile non c'era più. Lo stesso malvivent ... 🔗internapoli.it

Ruba una bici elettrica e cerca di fuggire con il treno: denunciato - Ruba una bici elettrica e si appresta a far perdere le proprie tracce a bordo di un treno, ma viene individuato dalle forze dell'ordine e denunciato. Protagonista dell'episodio un minorenne, 16enne ... 🔗leccotoday.it

Emergenza furti tra Casoria e Fuorigrotta, ladro ruba prima una bici elettrica e poi uno scooter - Ruba una bici elettrica e fugge via. E’ quanto accaduto a Casoria, provincia di Napoli, ai danni di un ragazzo di 27 anni, che di quella bici ne è il proprietario. Il giovane, che gestisce un ... 🔗internapoli.it