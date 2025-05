Rozzano sport per la vita Abbracciamoli tour e i malati di leucemia

sport per rinascere dopo la leucemia: parte dalla Lombardia Abbracciamoli tour per sostenere i giovani pazienti. Al via il 3 maggio con la Eliminator Challenge Night a Rozzano, gara adrenalinica a ritmo di musica. Abbracciamoli Onlus, che organizza eventi sportivi inclusivi per raccogliere fondi a favore dei reparti di ematoncologia pediatrica, ha presentato in Regione Lombardia il suo tour 2025 "Lo sport allena la mente". Obiettivo: finanziare un comitato scientifico che darà supporto psicologico a ragazzi e ragazze dopo le cure per la leucemia. Un evento divertente e coinvolgente siaper chi si batterà in vasca, sia per chi farà il tifo sugli spalti:è la Eliminator Challenge Night, staffetta australiana per144 partecipanti (24 squadre) che si sfideranno finché non netrionferà uno solo. 🔗 Ilgiorno.it - Rozzano, sport per la vita “Abbracciamoli tour“ e i malati di leucemia Loper rinascere dopo la: parte dalla Lombardiaper sostenere i giovani pazienti. Al via il 3 maggio con la Eliminator Challenge Night a, gara adrenalinica a ritmo di musica.Onlus, che organizza eventiivi inclusivi per raccogliere fondi a favore dei reparti di ematoncologia pediatrica, ha presentato in Regione Lombardia il suo2025 "Loallena la mente". Obiettivo: finanziare un comitato scientifico che darà supporto psicologico a ragazzi e ragazze dopo le cure per la. Un evento divertente e coinvolgente siaper chi si batterà in vasca, sia per chi farà il tifo sugli spalti:è la Eliminator Challenge Night, staffetta australiana per144 partecipanti (24 squadre) che si sfideranno finché non netrionferà uno solo. 🔗 Ilgiorno.it

