Rozzano pericolo all’abbazia Transenne e code chilometriche

Rozzano. È stato introdotto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e il limite di velocità è stato ridotto da 50 a 30 chilometri orari.L’intervento è stato deciso a seguito di un sopralluogo con i tecnici della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la circolazione stradale. La situazione è costantemente monitorata e le modifiche resteranno in vigore per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori. Secondo quanto emerso, l’intervento si è reso necessario dopo la caduta di alcuni calcinacci.Tuttavia, la modifica alla viabilità sta provocando lunghe code, soprattutto a causa del semaforo installato nei pressi dell’Abbazia di Mirasole: le code arrivano fino alla rotatoria della Croce Rossa. 🔗 Ilgiorno.it - Rozzano, pericolo all’abbazia. Transenne e code chilometriche Per consentire urgenti lavori di risanamento conservativo alle strutture di pertinenza dell’Abbazia Mirasole, sono state apportate modifiche alla viabilità sulla strada consortile Mirasole, tra Opera e. È stato introdotto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e il limite di velocità è stato ridotto da 50 a 30 chilometri orari.L’intervento è stato deciso a seguito di un sopralluogo con i tecnici della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la circolazione stradale. La situazione è costantemente monitorata e le modifiche resteranno in vigore per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori. Secondo quanto emerso, l’intervento si è reso necessario dopo la caduta di alcuni calcinacci.Tuttavia, la modifica alla viabilità sta provocando lunghe, soprattutto a causa del semaforo installato nei pressi dell’Abbazia di Mirasole: learrivano fino alla rotatoria della Croce Rossa. 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Montecarlo, il sorteggio: pericolo Zverev per Berrettini e Musetti, Alcaraz aspetta Fognini - (Adnkronos) – Manca sempre meno al Masters 1000 di Montecarlo, al via lunedì 7 aprile. Saranno sei i tennisti azzurri impegnati nel tabellone principale: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e la wild card Fabio Fognini. Oggi, venerdì 4 aprile, si è svolto il sorteggio, con gli azzurri che hanno scoperto i prossimi e possibili avversari sulla strada per la finale. 🔗.com

Pericolo processionaria. La veterinaria: “La lingua dei cani a rischio: ultimo caso un Lagotto che ha rischiato di morire” - I bruchi che si muovono in fila indiana hanno dei peli urticanti che sono molto pericolosi per i nostri amici a quattro zampe. Il caso di una femmina di Lagotto che ha perso un pezzo di lingua andata in necrosi dopo il contatto con gli insetti raccontato da una veterinaria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Karla Sofía Gascón: “Anche in Europa i diritti sono in pericolo. Vorrei recitare in un film di James Bond" - Una nuova pellicola con Vincent Gallo e Marco Bocci, la società fondata sull'odio, i parametri cinematografici da cambiare e le reazioni della comunità trans al film di Jacques Audiard. L'attrice di Emila Pérez è la madrina del 40° Lovers Film Festival. Stringe la mano a tutti i giornalisti presenti nella hall di un'elegante albergo torinese e abbraccia la giovane traduttrice che la sera precedente, nel corso dell'inaugurazione del 40° Lovers Film Festival, l'ha aiutata tutte le volte che il suo italiano vacillava. 🔗movieplayer.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rozzano, pericolo all’abbazia. Transenne e code chilometriche. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rozzano, pericolo all’abbazia. Transenne e code chilometriche - Per consentire urgenti lavori di risanamento conservativo alle strutture di pertinenza dell’ Abbazia Mirasole, sono state apportate modifiche alla viabilità sulla strada consortile Mirasole, tra Opera ... 🔗ilgiorno.it