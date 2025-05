’Rotary in fabula’ nelle scuole

nelle scuole primarie della città il progetto Rotary in fabula, organizzato dal Rotary Club di Porto San Giorgio, attraverso il quale i più piccoli si stanno avvicinando alla gloriosa tradizione della favola, unendo gli insegnamenti contenuti nei racconti alla parte ludica e alla musica.Sta proseguendo inoltre nelle classi quarte e quinte della scuola primaria il laboratorio "Conoscere le emozioni", seguito dalla pedagogista Anita Privitera, con cui i bambini familiarizzano con diverse emozioni e imparano a riconoscerle, dalla gioia all’ansia e dalla paura alla felicità. Si tratta di un progetto che promuove l’empatia e l’intelligenza emotiva.Secondo l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Marco Tombolini "sono progetti pensati e voluti dall’Assessorato e dalla scuola, perché riteniamo importante investire sulle nuove generazioni e lavorare in modo costruttivo sull’aspetto emozionale e relazionale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - ’Rotary in fabula’ nelle scuole In questi giorni è iniziatoprimarie della città il progetto Rotary in fabula, organizzato dal Rotary Club di Porto San Giorgio, attraverso il quale i più piccoli si stanno avvicinando alla gloriosa tradizione della favola, unendo gli insegnamenti contenuti nei racconti alla parte ludica e alla musica.Sta proseguendo inoltreclassi quarte e quinte della scuola primaria il laboratorio "Conoscere le emozioni", seguito dalla pedagogista Anita Privitera, con cui i bambini familiarizzano con diverse emozioni e imparano a riconoscerle, dalla gioia all’ansia e dalla paura alla felicità. Si tratta di un progetto che promuove l’empatia e l’intelligenza emotiva.Secondo l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Marco Tombolini "sono progetti pensati e voluti dall’Assessorato e dalla scuola, perché riteniamo importante investire sulle nuove generazioni e lavorare in modo costruttivo sull’aspetto emozionale e relazionale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

