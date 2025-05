Rossella Erra | Mi dicono balena e che sono grossa come il divano della Balivo

Rossella Erra ha denunciato tutti gli insulti che riceve quotidianamente sui social a causa del suo peso

Rossella Erra: “Mi dicono balena e che sono grossa come il divano della Balivo” - (Adnkronos) – Rossella Erra ha denunciato tutti gli insulti che riceve quotidianamente sui social a causa del suo peso. L'opinionista, ospite oggi, mercoledì 30 aprile, di Caterina Balivo a 'La volta buona', ha rivelato di finire nel mirino dei leoni da tastiera "ogni volta che va in trasmissione". A 'La volta buona' oggi è stato […] 🔗periodicodaily.com

Rossella Erra insultata per il suo peso: “Mi dicono che sono grossa come il divano di Caterina Balivo” - Rossella Erra si racconta nel salotto de La Volta Buona. Nella puntata in onda mercoledì 30 aprile rivela a Caterina Balivo gli insulti ricevuti a proposito della sua fisicità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

